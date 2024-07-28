حجزته داخل حقيبة سفر حتى الموت.. متهمة تقتل صديقها تبحث عن محام بارع

اتهمت امرأة من مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية بقتل صديقها وذلك بتركه في حقيبة سفر في العام 2020، وهي تبحث عن محامٍ مرة أخرى.

هذه المرة كانت تستخدم طريقة غير تقليدية لجذب انتباه المحامين في الولاية. كان التفاهم مع المحامين مشكلة بالنسبة للمرأة المتهمة سارة بون. لقد مرت بسبعة لقاءات على الأقل مع محامين، حتى أنها كتبت رسالة مكونة من 56 صفحة تشكو فيها إلى القاضي.

كان الإعلان عبارة عن وثيقة واحدة تم توفيرها مؤخرًا تتعلق بقضيتها، وتنتهي بما يبدو أنه رقمها المتسلل بالسجن.

ولدى ميشيل ميريديث مراسلة قناة WESH الإخبارية التفاصيل.

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