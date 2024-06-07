تم القبض على رجلين آخرين وتوجيه الاتهام إليهما فيما يتعلق بسرقة سيارة واختطاف وقتل امرأة من جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية في أبريل.

وقد ألقى المدعون مفاجأة مدوية في المحكمة عندما كشفوا أن أربعة أشخاص كانوا وراء اختطاف وقتل كاثرين أغواسفيفاس.

وأظهرت صور خاطفين منهم وهما يشتريان سائلاً للولاعات من محطة وقود أثناء توجههم لاعتراض ضحيتهم.

فيما أظهرت صورة أخرى قافلة السيارات وهي تسير على الطريق السريع إلى موقع بناء، حيث يتم صب السائل على أغواسفيفاس، ويتم إطلاق النار عليها وإشعال النار بها وهي داخل السيارة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشتبه بهم الذين يواجهون الآن عقوبة محتملة بالإعدام إلى أربعة متهمين.

وفي تقرير نيك بابانتونيس من محطة WFTV الإخبارية المزيد من التفاصيل.