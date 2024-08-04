في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية، يتعافى رجل إطفاء من عضة سمكة قرش تعرض لها مؤخرًا.. لقد حدث ذلك في شاطئ مدينة نيو سميرنا بيتش، أثناء ممارسته لرياضة ركوب لوح التزلج على الأمواج.

ولكن كما ذكرت ديمي جونسون، مراسلة قناة WFTV، فإن الرجل يقول: إنه لا يستطيع الانتظار للعودة إلى ركوب الأمواج والمياه مجددًا.

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