دمار كبير وقتلى.. عاصفة ديبي تخلف فوضى عارمة بعدة ولايات أمريكية

تواصل العاصفة الاستوائية ديبي مسارها المميت على الساحل الشرقي بعد وصولها للمرة الثانية إلى الولايات المتحدة.

فقد عُثر على رجل بمنتصف الستينيات من عمره ميتًا عندما فتشت السلطات أحد المنازل في لاكوما شرقي كارولينا الشمالية، بعدما شقت العاصفة الاستوائية طريقها عبر الولاية.

وضربت عدة أعاصير كارولينا الشمالية والجنوبية.



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كما تعرضت مدرسة إعدادية لضرر كبير، في حين تسببت العاصفة بسقوط 6 قتلى على الأقل، منذ أن وصلت إلى فلوريدا أول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تم إصدار تحذيرات فيضانات على طول مسار عاصفة ديبي، من جنوب جورجيا إلى بنسلفانيا.