ما بدأ كإجازة فاخرة انتهى بمأساة لرجل الأعمال البريطاني مايك لينش وضيوفه الذين كانوا على متن يخت فاخر مملوك لشركة زوجته، حيث غرق اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترًا بعد أن ضربته دوامة مياه في وقت مبكر من صباح الاثنين، قبالة ساحل صقلية.

نجا 15 شخصًا بمن فيهم زوجة لينش، وطفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا ووالدتها التي قيل إنها حملت هذه الطفلة فوق رأسها حتى تم إنقاذها.

وتم انتشال جثة واحدة بجوار السفينة الغارقة، لكن يُعتقد أن الآخرين ما زالوا داخل السفينة الغارقة، بمن فيهم لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا، ورئيس مجلس إدارة "مورغان ستانلي الدولية" جوناثان بلومر، والمحامي البارز كريس مورفيلو، وزوجاتهم.

وتقول السلطات المحلية إن صاري اليخت المصنوع من الألومنيوم بطول 72 مترًا انكسر في عاصفة، مما أدى إلى غرق السفينة.