تبحث الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية عن رجل تم رصده بالكاميرا وهو يشعل النار في سيارة خارج مكتب بريد في مدينة ديترويت.

لقد حدث ذلك الأسبوع الماضي وقد تسبب الحريق في أضرار بعدد من السيارات.

وأظهر الفيديو المروع المشتبه به وهو يحطم النافذة الجانبية للركاب.

تقول الشرطة إن المشتبه به سكب بعد ذلك مادة سريعة الاشتعال داخل السيارة.

أدى ذلك إلى انفجار قوي مما دفع المشتبه به للخلف من قوته واصطدم بسيارة أخرى.

وقد تحدث بريت كاست مراسلة قناة WXYZ الإخبارية إلى صاحبة السيارة المصدومة بعد رؤيتها لمقطع الفيديو وما حدث.