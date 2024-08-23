فيديو لقط غريب وضخم يتجول قرب ولاية أمريكية يثير الحيرة

في مشهد مفاجىء، رصد رجل من مقاطعة راتلاند الأمريكية قطًا ضخمًا وغريبًا يتجول على طريق ريفي في جنوب ولاية فيرمونت، وتمكن الرجل الذي يدعى غاري شاتوك من توثيق تلك اللحظة بكاميرته.

وأثار الفيديو حيرة الكثيرين وتكهنات حول الحيوان الذي تبين فيما بعد أنه وشق كندي، الذي تندر رؤيته.

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