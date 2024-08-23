فيديو لقط غريب وضخم يتجول قرب ولاية أمريكية يثير الحيرة

فيديو لقط غريب وضخم يتجول قرب ولاية أمريكية يثير الحيرةمتفرقاتنشر الجمعة، 23 اغسطس / آب 2024في مشهد مفاجىء، رصد رجل من مقاطعة راتلاند الأمريكية قطًا ضخمًا وغريبًا يتجول على طريق ريفي في جنوب ولاية فيرمونت، وتمكن الرجل الذي يدعى غاري شاتوك من توثيق تلك اللحظة بكاميرته.وأثار الفيديو حيرة الكثيرين وتكهنات حول الحيوان الذي تبين فيما بعد أنه وشق كندي، الذي تندر رؤيته.قد يهمك أيضًا.. داعبتها ثم أخذتها وانطلقت.. كاميرا ترصد ما فعلته سائقة "أمازون" لقطة عميل بأمريكاتركض دائمًا لتحيته.. صداقة غريبة بين "شيواوا" وساعي بريد تثير إعجاب آلاف المتابعين على الإنترنتكانت متعبة وعطشى.. شاهد لحظة إنقاذ كلبة وجرائها بعدما تركها صاحبها لتعطل مركبتهقراءة المزيدأمريكاحيواناتغرائب