ذهبت بريتني ليمون والدة الطالبة ماريا للتحدث إلى إدارة المدرسة للحصول على ضمانات بأن ابنتها لن تتعرض لهجوم مجددًا خلال الفصل الدراسي من طالبات أخريات.

وقد قامت بتسجيل المحادثة عن طريق هاتفها المحمول والذي كانت تضعه في جيبها، حيث أوضح أحد المسؤولين لماذا لم تتمكن المدرسة من القول بنسبة 100 ٪ أن هذا لن يحدث مجددًا. وقال مسؤول في الإدارة: "لا أستطيع ضمان أي شيء أبدًا، لأننا نعيش في عالم لا يمكن ضمان أي شيء فيه."

وبدلاً من ذلك، قدم المسؤول خطة عمل للسلامة والذي قال فيها: "ما يمكننا فعله هو إبعادها عن الفصل، أو أي فصل دراسي لها مع تلك الطالبة."

ولكن والدة الطالبة الضحية قالت إن "هذا لا يضمن أن الفتاة لا تستطيع أن تذهب إليها في فصلها الدراسي."

ولكن الشيء الذي يزعج والدة ماريا أكثر هو أن المعلم لم يوقف هذا الهجوم على ابنتها.

وعندما تحدثت مع المدرسة، أوضحت الإدارة سبب حدوث ذلك. حيث قالت الإدارة: “المعلمون ليسوا مسؤولين عن فض الشجار، بل يمكنهم الحيلولة بينهم وقت الشجار، ولكنهم إذا وضعوا أيديهم على الطلاب، وأصيب طالب ما بأذى بعد ذلك يصبح المعلم مسؤولاً عن ذلك."