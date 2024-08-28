شاهد.. العثور على جثة سيدة جرفتها مياه فيضانات مفاجئة بعد 3 أيام

عُثر على جثة تشينوا نيكرسون، البالغة من العمر 33 عامًا، حوالي الساعة 11:30 صباح الأحد، بعد 3 أيام من جرف فيضان مفاجئ لها في وادي هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.

عثرت مجموعة من الأشخاص، في رحلة نهرية تجارية، على جثتها على بعد حوالي 20 ميلاً من النهر من حيث اختفت في البداية.

كانت نيكرسون مع زوجها وقت الفيضان، وتمكنت مجموعة من المجدفين من إنقاذه.

وأنقذ الحرس الوطني في ولاية أريزونا أكثر من 100 شخص بعد أن دمرت الفيضانات الشديدة أجزاء من نهر هافاسوباي، مما أدى إلى حصر المتنزهين والمخيمين خارج المسارات غير القابلة للعبور.

ومن جانبها، شكرت عائلة نيكرسون والترز طواقم البحث والإنقاذ، وقالت في جزء: "نحن ممتنون للغاية لتفانيهم وعملهم الجاد الذي أثر علينا بطرق لا يمكن للكلمات التعبير عنها".