حُشرت قطة صغيرة في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية داخل أنبوب صرف صحي ضيق لمدة خمسة أيام.

لقد أمضت مجموعة المتطوعين 8 ساعات الخميس في الحفر وقطع الأنابيب، قبل العودة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، لمواصلة العمل. وفي يوم الجمعة، أخبر لمتطوعون أنهم ما زالوا غير محظوظين في الحصول على المساعدة من وكالات المدينة. ولكن مع وصول رجال الإطفاء وفي غضون دقائق كان الطاقم هناك يحفر، وينشئ حفرة في أنبوب الصرف الصحي لإخراج القطة.