انتظر رجل يُدعى كابيت ماكنيلي، من مدينة براندون في ولاية ميسيسيبي الأمريكية 5 أعوام ليفوز ببطاقة يانصيب للذهاب لصيد التماسيح بالولاية.

وقد علق ماكنيلي على فوزه قائلًا: “نعم، هذه هي المرة الأولى التي اربح بها بطاقة، لقد كنت أتقدم بطلب للحصول عليها لمدة 5 سنوات وأخيرًا يجب أن أحصل على بطاقة هذا العام.”

وقد ازدادت شعبية عروض صيد التمساح، والصيد الرفيع المستوى الذي باتت تحطم الأرقام القياسية للولاية أكثر كل عام.

وقد شهد متجر بيع أدوات الصيد “فانز أوتدورز” زيادة ملحوظة بالفعل في عدد الصيادين الذين يستعدون للذهاب هذا الموسم للصيد.