أظهر مقطع فيديو مراقبة جديد نشرته شرطة هاليه بعض الصور الصادمة والدرامية بعد أن قالوا إن طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا أُلقيت من سيارة متحركة، مساء الخميس، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

اندفعت سيدة لمساعدة الطفلة، وبينما كانت تتحدث إلى المستجيب، قالت الشرطة إن والدة الطفلة، تاشاي ميلز، وصلت بسيارتها وأخذت ابنتها بالقوة من السيدة.

غادرت الأم مع ابنتها، وأدى هذا إلى تنبيه بفقدان طفلة من إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا ونداء للمساعدة في العثور على الطفلة.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إنها حددت مكان الأم في ميرامار وابنتها كاسيدي في أوبا لوكا. وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، كما أوضحت الشرطة إنه "لن يتم التسامح مع هذا في مدينتنا".