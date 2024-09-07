قالت شرطة جولييت إنها تجري تحقيقات بعد أن أقدم طفل عمره 6 سنوات على طعن شقيقه البالغ من العمر عامين مما تسبب في وفاته، مساء الجمعة، بولاية إلينوي الأمريكية.

تم نقل الصبي إلى مركز أسينشن سانت جوزيف الطبي من قبل إدارة الإطفاء في جولييت حيث مات لاحقًا.

وقيل إن المحققين يعملون مع أسرة الطفلين، الذين يقولون إنهم يتعاونون مع التحقيق.

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