لحظة مخيفة على الهواء مباشرة.. شاهد ما حدث لشاحنة غمرتها مياه جارفة

في لحظات مخيفة صورتها كاميرا محطة WDSU المتعاونة مع شبكة CNN على الهواء مباشرة، شوهد سائق عالق داخل شاحنته التي غمرتها المياه الجارفة التي خلفها إعصار "فرانسين" في مدينة "نيو أورلينز" الأمريكية.

قد يهمك أىضًا.. تدهورت واصطدمت بعامود كهرباء.. شرطي ومارة يهرعون لانتشال سائق من سيارة تلتهمها النيران