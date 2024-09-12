لحظة مخيفة على الهواء مباشرة.. شاهد ما حدث لشاحنة غمرتها مياه جارفة

لحظة مخيفة على الهواء مباشرة.. شاهد ما حدث لشاحنة غمرتها مياه جارفةمتفرقاتنشر الخميس، 12 سبتمبر / ايلول 2024في لحظات مخيفة صورتها كاميرا محطة WDSU المتعاونة مع شبكة CNN على الهواء مباشرة، شوهد سائق عالق داخل شاحنته التي غمرتها المياه الجارفة التي خلفها إعصار "فرانسين" في مدينة "نيو أورلينز" الأمريكية.قد يهمك أىضًا.. تدهورت واصطدمت بعامود كهرباء.. شرطي ومارة يهرعون لانتشال سائق من سيارة تلتهمها النيرانشاهد حرائق غابات تجتاح كاليفورنيا.. والتضاريس الصعبة تعقد جهود الإطفاءحادث غريب يتسبب بازدحام خانق.. حوض شاحنة يعلق بلافتة طريق سريع قبل انفصاله عن المركبةقراءة المزيدأمريكاحوادثطقسكوارث