زوجان دخلا غابة طمعا بمكافأة لكن انتظرتهما مفاجأة مرعبة.. شاهد ما حدث

تعتقد السلطات الأمريكية أن جثة جوزيف كوتش، المشتبه به في إطلاق النار على عدة أشخاص على الطريق السريع I-75 في ولاية كنتاكي، قد عثر عليها فريد وشايلا ماكوي.

وكان الزوجان يبحثان عن كوتش منذ أيام، على أمل الحصول على جزء من المكافأة المعروضة للقبض عليه.

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