باغتها والتف حول جسدها.. فيديو مرعب لثعبان ضخم يحاول التهام امرأة في منزلهامتفرقاتنشر الجمعة، 20 سبتمبر / ايلول 2024أظهر مقطع فيديو دراماتيكي لحظة التفاف ثعبان ضخم حول جسد امرأة في تايلاند، ووصلت السلطات إلى المرأة التي وقعت في قبضة الثعبان لأكثر من ساعتين.قد يهمك أيضًا.. حاول قضم يدها.. شاهد فتاة تنجو من عضة نمر بعد دخولها سياج حظيرته"تطارده وتعضه حرفيًا".. دبة تهاجم شابًا قبل أن تنقذه عائلة في حي بأمريكاثعبان برأسين يمدّ لسانه بوجه زوار محمية طبيعية في ولاية ميسوري.. ما كانت ردة فعلهم؟كاميرا ترصد دببة تدمر مخيم اصطياف.. وخبيرة تشرح ما يجب فعله إذا واجهت دبًا قراءة المزيدتايلاندحيوانات