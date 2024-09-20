أظهر مقطع فيديو دراماتيكي لحظة التفاف ثعبان ضخم حول جسد امرأة في تايلاند، ووصلت السلطات إلى المرأة التي وقعت في قبضة الثعبان لأكثر من ساعتين.

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