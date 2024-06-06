تشارك كولين كينزلي، نائب رئيس رعاية الحيوان في حديقة حيوان أوكلاند، نصائح حول كيفية التعامل مع الدببة في موقع التخييم الخاص بك.

وأنشأت حديقة حيوان أوكلاند موقع تخييم وهمي لمساعدة الأشخاص على فهم كيفية الحفاظ على سلامتهم وسلامة الدببة عند الاستمتاع بالهواء الطلق الرائع.

تقول كينزلي، إنه رغم أن غالبية هذه الدببة لا ترغب في الاحتكاك بالبشر، إلا أنه يجب معرفة التصرف الصحيح في هذه المواقف.

يجب على الشخص الذي يواجه دبًا أن يقوم بتنبيه قبل أن يقترب منه وألا يحاول الهرب من الدب بل يجب عليه الوقوف، والتحلي بالهدوء، والتلوح بيديه، لإظهار أنه إنسان وأن على الدب الابتعاد عنه.

ولدى سامانثا ليندل مراسلة CNN المزيد عن القصة.