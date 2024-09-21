استخدم مستجيبو الطوارئ طائرة بدون طيار مزودة بتصوير حراري لتحديد موقع فتاة مفقودة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن نامت وسارت في غابات كثيفة في لويزيانا.

وقال مكتب عمدة مقاطعة "ويبستر" إن الفتاة التي لديها تاريخ من المشي أثناء النوم عُثر عليها نائمة بعد أن تجولت دون علم في الغابة، وكانت مفقودة لساعات.وشمل البحث مئات المتطوعين ووكالات إنفاذ القانون المتعددة.

وقالت السلطات لشبكة CNN إن هناك خنازير برية وثعابين جرسية وحيوانات برية خطيرة أخرى في المنطقة.

وأكد المسؤولون أنها عادت إلى المنزل سالمة بعد أن فحصها أفراد الطوارئ.

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