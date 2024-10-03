شاهد ما حدث لمراهق علق في سيارة خارجة عن السيطرة تنطلق بسرعة جنونية

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شاهد ما حدث لمراهق علق في سيارة خارجة عن السيطرة تنطلق بسرعة جنونية

في حادثة مرعبة وقعت على أحد الطرق الريفية في ولاية مينيسوتا، وجد مراهق نفسه عالقًا في سيارته الخارجة عن السيطرة والتي كانت تنطلق بسرعة تزيد عن 160 كيلومترًا في الساعة، لكن ما حدث للشاب الصغير الذي لم يتجاوز 18 عامًا من العمر بعد ذلك كان مفاجئًا.

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