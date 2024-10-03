شاهد ما حدث لمراهق علق في سيارة خارجة عن السيطرة تنطلق بسرعة جنونية

شاهد ما حدث لمراهق علق في سيارة خارجة عن السيطرة تنطلق بسرعة جنونيةمتفرقاتنشر الخميس، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2024في حادثة مرعبة وقعت على أحد الطرق الريفية في ولاية مينيسوتا، وجد مراهق نفسه عالقًا في سيارته الخارجة عن السيطرة والتي كانت تنطلق بسرعة تزيد عن 160 كيلومترًا في الساعة، لكن ما حدث للشاب الصغير الذي لم يتجاوز 18 عامًا من العمر بعد ذلك كان مفاجئًا.وأيضًا.. تسبب بمقتل شخص واحتجز آخرين.. شاهد ما فعله مسلح بعد اختطافه حافلة ركابحادث غريب.. سيارة تتسبب في انفجار صنبور مياه وتقتلع رأس تمثال شهيرتصرف غريب.. شاهد ما حدث لسيارة بلا سائق فجأة على طريق مزدحم بأمريكاقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادث