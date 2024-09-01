تصرف غريب.. شاهد ما حدث لسيارة بلا سائق فجأة على طريق مزدحم بأمريكا

تصرف غريب.. شاهد ما حدث لسيارة بلا سائق فجأة على طريق مزدحم بأمريكامتفرقاتنشر الأحد، 01 سبتمبر / ايلول 2024في حادثة أثارت الذعر بين السائقين على أحد الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية، انحرفت سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة "وايمو" إلى حركة المرور في الاتجاه المعاكس، حيث وثقت فتاتان تلك اللحظة.قد يهمك أىضًا.. طلبت النجدة ولم تحضر.. امرأة تسعف نفسها بعد ساعتين من تعرضها لضرب مبرح من مجهولحادث سير مروع.. شاهد اللحظات الأولى بعد مقتل لاعب الهوكي الأمريكي جودرو وشقيقةقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادثحوادث سير