تصرف غريب.. شاهد ما حدث لسيارة بلا سائق فجأة على طريق مزدحم بأمريكا

في حادثة أثارت الذعر بين السائقين على أحد الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية، انحرفت سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة "وايمو" إلى حركة المرور في الاتجاه المعاكس، حيث وثقت فتاتان تلك اللحظة.

قد يهمك أىضًا.. طلبت النجدة ولم تحضر.. امرأة تسعف نفسها بعد ساعتين من تعرضها لضرب مبرح من مجهول