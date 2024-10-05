رجل يخاطر بحياته لإنقاذ مراهق علق داخل سيارة مشتعلة.. شاهد ما حدث

رجل يخاطر بحياته لإنقاذ مراهق علق داخل سيارة مشتعلة.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر السبت، 05 أكتوبر / تشرين الأول 2024في مشهد مرعب شهدته مدينة فيشرز بولاية إنديانا الأمريكية، تعرض مراهق يبلغ من العمر 17 لحادث سير مروع كاد أن يودي بحياته، بعد اصطدام سيارته بأحد المنازل واشتعال النيران فيها، لكن تدخل أحد الجيران أنقذ حياته.قد يهمك أيضًا.. شاهد ما حدث لمراهق علق في سيارة خارجة عن السيطرة تنطلق بسرعة جنونيةمشهد محزن ومفرح.. ضابط يعثر على طفل عمره 3 أعوام عائمًا في حوض سباحة بعد فقدانهقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادث