رجل يخاطر بحياته لإنقاذ مراهق علق داخل سيارة مشتعلة.. شاهد ما حدث

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رجل يخاطر بحياته لانقاذ مراهق علق داخل سيارة مشتعلة.. شاهد ما حدث

في مشهد مرعب شهدته مدينة فيشرز بولاية إنديانا الأمريكية، تعرض مراهق يبلغ من العمر 17 لحادث سير مروع كاد أن يودي بحياته، بعد اصطدام سيارته بأحد المنازل واشتعال النيران فيها، لكن تدخل أحد الجيران أنقذ حياته.

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