التقط شاهد عيان اللحظة المرعبة التي اندلع فيها حريق أسفل طائرة تابعة لخطوط فرونتير الجوية أثناء هبوطها في لاس فيغاس بأمريكا. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة بأمان. والحادث قيد التحقيق.

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