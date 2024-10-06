لحظات مرعبة عاشوها.. شاهد اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطهامتفرقاتنشر الأحد، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024التقط شاهد عيان اللحظة المرعبة التي اندلع فيها حريق أسفل طائرة تابعة لخطوط فرونتير الجوية أثناء هبوطها في لاس فيغاس بأمريكا. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة بأمان. والحادث قيد التحقيق.قد يهمك أيضًا.. كادت تصيب لاعب غولف بالملعب.. شاهد لحظة هبوط اضطراري لطائرة على سرعة عاليةاختفاء طائرة بشكل غامض بعد إقلاعها.. وأصدقاء الطيار يواصلون البحث عنهفيديو صورته سيدة من شرفة منزلها يُظهر تحطم طائرة الركاب البرازيلية فوق منازلقراءة المزيدأمريكاحوادثحوادث الطيرانكاميرات