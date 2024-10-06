مر 55 يومًا منذ اختفاء فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في غاري بولاية إنديانا الأمريكية. ولم يتوقف أحباؤها عن البحث. وقالت عائلتها إنهم سعداء برؤية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركًا الآن في التحقيق.

يواصل أحباء جانياه مكمايكل بحثًا معنويًا لا هوادة فيه عن الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا والتي شوهدت آخر مرة في 11 أغسطس/آب.

ونفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة غاري أمر تفتيش على المنزل الذي أقامت فيه مكمايكل.

من جانبها، أكدت إدارة شرطة غاري أنها تواصل العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن مكمايكل،

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