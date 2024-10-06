اختفاء غامض لفتاة عمرها 13 عامًا منذ شهرين تقريبًا.. وعمليات بحث بلا هوادة بمشاركة FBIمتفرقاتنشر الأحد، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024مر 55 يومًا منذ اختفاء فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في غاري بولاية إنديانا الأمريكية. ولم يتوقف أحباؤها عن البحث. وقالت عائلتها إنهم سعداء برؤية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركًا الآن في التحقيق.يواصل أحباء جانياه مكمايكل بحثًا معنويًا لا هوادة فيه عن الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا والتي شوهدت آخر مرة في 11 أغسطس/آب.ونفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة غاري أمر تفتيش على المنزل الذي أقامت فيه مكمايكل.من جانبها، أكدت إدارة شرطة غاري أنها تواصل العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن مكمايكل، قد يهمك أيضًا.. قضية مستمرة منذ عقود.. فك لغز اختفاء رجل منذ الثمانينياتعندما راجع كاميرا المراقبة كانت الصدمة.. شاهد كيف كشف رجل سر اختفاء طروده من أمام منزلهقراءة المزيدأطفالالشرطة الأمريكيةمكتب التحقيقات الفيدرالي