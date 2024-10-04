قرر رجل من ضواحي مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية أن يأخذ الأمور على عاتقه عندما سُرقت طروده من أمام منزله، حيث قام بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اللصين اللذين نفذا تلك السرقة، لكن ما ظهر في التسجيل كان صادمًا.

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