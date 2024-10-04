عندما راجع كاميرا المراقبة كانت الصدمة.. شاهد كيف كشف رجل سر اختفاء طروده من أمام منزلهمتفرقاتنشر الجمعة، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2024قرر رجل من ضواحي مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية أن يأخذ الأمور على عاتقه عندما سُرقت طروده من أمام منزله، حيث قام بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اللصين اللذين نفذا تلك السرقة، لكن ما ظهر في التسجيل كان صادمًا.وأيضًا.. سرقوا 3 شاحنات خلال دقائق.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سطو لصوص على معرض سياراتتعرضت لنصب وسرقة.. مسنة تخسر كل أموالها في عملية احتيال معقدة نفذها عدة أشخاص بأمريكاقراءة المزيدأمريكاجرائم سرقةسرقات