انتشر مقطع فيديو في نيوزيلندا يظهر فيه ما تعتقد الشرطة أنه الهارب توماس كالام فيليبس مع أطفاله الثلاثة. وفيليبس هارب من الشرطة منذ ثلاث سنوات بعد اختفائه مع أطفاله إمبر ومافريك وجايدا - الذين تبلغ أعمارهم الآن 8 و9 و11 عامًا .

قد يهمك أيضًا.. اختفاء غامض لفتاة عمرها 13 عامًا منذ شهرين تقريبًا.. وعمليات بحث بلا هوادة بمشاركة FBI

انطلقت دون علم عائلتها.. بلاغ عن فقدان طفلة بعمر 8 أعوام ينتهي باكتشاف لن تصدقه