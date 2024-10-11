كاميرا مراقبة رصدت الجاني.. فيديو قد يحل لغز اختفاء 3 أطفال في نيوزيلندامتفرقاتنشر الجمعة، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024انتشر مقطع فيديو في نيوزيلندا يظهر فيه ما تعتقد الشرطة أنه الهارب توماس كالام فيليبس مع أطفاله الثلاثة. وفيليبس هارب من الشرطة منذ ثلاث سنوات بعد اختفائه مع أطفاله إمبر ومافريك وجايدا - الذين تبلغ أعمارهم الآن 8 و9 و11 عامًا .قد يهمك أيضًا.. اختفاء غامض لفتاة عمرها 13 عامًا منذ شهرين تقريبًا.. وعمليات بحث بلا هوادة بمشاركة FBIانطلقت دون علم عائلتها.. بلاغ عن فقدان طفلة بعمر 8 أعوام ينتهي باكتشاف لن تصدقهقراءة المزيدنيوزيلنداأطفالجرائمحوادث اختطاف