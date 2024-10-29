اجتذب أحد الأحياء السكنية في مدينة موس بوينت بولاية ميسيسيبي بعض الضيوف غير المدعوين وغير المرحب بهم، وهم ليسوا من النوع الذي يعيش في موسم الأشباح، أو من النوع الذي يتجول في عيد الهالوين، بل من النوع الذي يعيش في عالم الزواحف والقشريات.

بدأت القصة عندما تمت مشاهدة عدة تماسيح تتجول في الحي السكني وهو ما يعتبر "أمرًا خطيرًا"، حسبما قال مالك منزل كان التمساح القشري يجول في الفناء الخلفي لبيته.

كان ذلك بعد ظهر الاثنين عندما اتصل أحد الجيران بدانييل في العمل، بعد سماع صوت هسهسة من الجانب الآخر من سياج منزل لاشبروك.

ولدى ديستني بولستر مراسلة قناة WLOX الإخبارية المزيد من التفاصيل.