يتعافى رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن تعرضه لهجوم عنيف من قبل تمساح الأحد.

ويقول مسؤولو الحياة البرية إن الهجوم أدى إلى بتر جزء من ذراع الرجل.

لكنهم أكدوا أن مثل هذه المواجهات نادرة.. ولدى ميغان ميلادو من محطة WESH الإخبارية، التفاصيل.

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