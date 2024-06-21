"مواجهات نادرة".. هجوم عنيف من تمساح يترك رجلًا بذراع مبتورة في فلوريدامتفرقاتنشر الجمعة، 21 يونيو / حزيران 2024يتعافى رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن تعرضه لهجوم عنيف من قبل تمساح الأحد.ويقول مسؤولو الحياة البرية إن الهجوم أدى إلى بتر جزء من ذراع الرجل.لكنهم أكدوا أن مثل هذه المواجهات نادرة.. ولدى ميغان ميلادو من محطة WESH الإخبارية، التفاصيل.قد يهمك أيضًا: صياد بيدين عاريتين يواجه تمساحا طليقا.. شاهد لمن كانت الغلبة؟ولمزيد من المتابعة قد يهمك أيضًا.. تمساح ضخم يقتحم قاعدة قوات جوية وينام تحت طائرة.. شاهد ما حدث قراءة المزيدأمريكاحوادثحيوانات مفترسة