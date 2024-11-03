فيديو يظهر اللحظات الأولى بعد مقتل شاب مشرد داخل مترو نيويورك

يُظهر مقطع فيديو جديد لحظة وصول ضباط الشرطة الأمريكية إلى مترو أنفاق نيويورك في مايو 2023 والعثور على جوردان نيلي بلا حراك على الأرض.

وتم تقديم مقطع الفيديو في اليوم الأول من محاكمة جندي البحرية السابق دانييل بيني بتهمة القتل الخطأ، حيث اتُهم بخنق نيلي حتى الموت، وهو رجل مشرد.

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