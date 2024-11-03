تحظى مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا من فانكوفر بالثناء باعتبارها بطلة، بعد مساعدة أشخاص على الوصول إلى مكان آمن أثناء إطلاق نار في مركز فانكوفر للتسوق ليلة الخميس، بولاية واشنطن الأمريكية.

وقالت شرطة فانكوفر إن مشتبهًا به كان يرتدي قناعًا للهالوين، أطلق النار فقتل شخصًا وأصاب اثنين.

وأظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة اللحظة البطولية حيث هرعت برونوين كرودن، البالغة من العمر 16 عامًا، لمساعدة عائلات تهرب للنجاة بحياتها من إطلاق النار.

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