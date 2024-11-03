"حاول قتلها بسيف".. كاميرا مراقبة ترصد مشهدا مرعبا أمام منزل امرأة في تكساس

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حاول مهاجمتها بسيف.. كاميرا مراقبة ترصد مشهدا مرعبا أمام منزل امرأة في تكساس

في حادثة مرعبة التقطتها كاميرات المراقبة داخل أحد الأحياء السكنية بمقاطعة هاريس في ولاية تكساس الأمريكية، تقول امرأة إن رجلا حاول مهاجمتها وقتلها بسيف، كما وجهت للمشتبه به تهم بإشعال النار في منزلها ومنزل آخر.

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