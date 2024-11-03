"حاول قتلها بسيف".. كاميرا مراقبة ترصد مشهدا مرعبا أمام منزل امرأة في تكساسمتفرقاتنشر الأحد، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2024في حادثة مرعبة التقطتها كاميرات المراقبة داخل أحد الأحياء السكنية بمقاطعة هاريس في ولاية تكساس الأمريكية، تقول امرأة إن رجلا حاول مهاجمتها وقتلها بسيف، كما وجهت للمشتبه به تهم بإشعال النار في منزلها ومنزل آخر.قد يهمك؛ أيضًا.. شاهد كيف خدع لصوص موظفي متجر لسرقة مجوهرات بقيمة مليوني دولار"صرخات مرعبة لم أسمع مثلها من قبل".. فيديو إصابة رجل بحروق شديدة أثناء اعتقاله بأمريكافيديو مروع لمسلح يضرب موظفة بالمسدس مرتين على رأسها لرفضها إعطاءه المال.. شاهد ما حدثقراءة المزيدأمريكاتكساسجرائمحوادث