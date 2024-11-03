في حادثة مرعبة التقطتها كاميرات المراقبة داخل أحد الأحياء السكنية بمقاطعة هاريس في ولاية تكساس الأمريكية، تقول امرأة إن رجلا حاول مهاجمتها وقتلها بسيف، كما وجهت للمشتبه به تهم بإشعال النار في منزلها ومنزل آخر.

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