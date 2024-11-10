فتاة تسير بالاتجاه المعاكس وتقود 15 مركبة شرطة في مطاردة بسيارة مسروقة.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر الأحد، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تواجه مراهقة أمريكية تبلغ من العمر 14 عامًا تهمًا جنائية متعددة بعد أن قادت الشرطة في مطاردة عبر العديد من مقاطعات ومدن ولاية فيرجينيا الوسطى.وفي تقرير وين كوفيل مراسل محطة WTVR الإخبارية، المزيد من التفاصيل والمطاردة التي تم التقاط أجزاء منها بالكاميرا.قد يهمك أيضًا: مراهق اعتقلته الشرطة بعد مطاردة خطيرة.. كاميرا من الجو توثق اللحظةشاهد أيضًا: أثار حنقهم وجنونهم.. مشتبه به في مطاردة يتسبب بدهس ضابط لزميله بالخطأوأيضًا: شاهد ما حدث لمراهق مسلح قاد الشرطة في مطاردة خطيرة بحي سكني بالسياراتقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقالشرطة الأمريكية