تواجه مراهقة أمريكية تبلغ من العمر 14 عامًا تهمًا جنائية متعددة بعد أن قادت الشرطة في مطاردة عبر العديد من مقاطعات ومدن ولاية فيرجينيا الوسطى.

وفي تقرير وين كوفيل مراسل محطة WTVR الإخبارية، المزيد من التفاصيل والمطاردة التي تم التقاط أجزاء منها بالكاميرا.

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