فتاة تسير بالاتجاه المعاكس وتقود 15 مركبة شرطة في مطاردة بسيارة مسروقة.. شاهد ما حدث

متفرقات
نشر
فتاة تسير بالاتجاه المعاكس وتقود 15 مركبة شرطة في مطاردة بسيارة مسروقة.. شاهد ما حدث

تواجه مراهقة أمريكية تبلغ من العمر 14 عامًا تهمًا جنائية متعددة بعد أن قادت الشرطة في مطاردة عبر العديد من مقاطعات ومدن ولاية فيرجينيا الوسطى.

وفي تقرير وين كوفيل مراسل محطة WTVR الإخبارية، المزيد من التفاصيل والمطاردة التي تم التقاط أجزاء منها بالكاميرا.

قد يهمك أيضًا: مراهق اعتقلته الشرطة بعد مطاردة خطيرة.. كاميرا من الجو توثق اللحظة

شاهد أيضًا: أثار حنقهم وجنونهم.. مشتبه به في مطاردة يتسبب بدهس ضابط لزميله بالخطأ

وأيضًا: شاهد ما حدث لمراهق مسلح قاد الشرطة في مطاردة خطيرة بحي سكني بالسيارات