أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع حادثة تبادل إطلاق نار بمدينة توسكيجي في ولاية ألاباما الأمريكية. وتروي طالبة جامعة ولاية ألاباما، آليا توماس، ما حدث في تلك اللحظات.

قالت توماس: "حتى لو لم أتعرض لإطلاق النار بشكل مباشر، فإن حياتي ما زالت متأثرة بهذا". وأشارت إلى أنها تتذكر شعورها بعدم الارتياح قبل وقوع الحادثة.

وأضافت: "أُطلقت أعيرة خلفنا مباشرة، وأخرى أمامنا مباشرة. كان هناك إطلاق نار متعدد. كان الأمر كثيرًا. وفي تلك اللحظة أتذكر فقط "انخفضوا واهربوا"".

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