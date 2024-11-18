تقول هيئة التأمين في كاليفورنيا إنه تم اعتقال 4 أشخاص بعدما قدموا هذا الفيديو لطلب تعويض من شركة تأمين.



وزعم المشتبه بهم أن المشاهد تُظهر دبًا يدمّر سيارة رولز رويز "غوست" من طراز عام 2010، لكن المسؤولين المشككين استعانوا بخبير أحياء من هيئة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا لمراجعة الفيديو، واستنتجوا أنه كان مجرد شخص يرتدي زي دب.



وجد المحققون الزي في منزل المشتبه بهم، وقالوا إن الجناة استخدموا هذه الخطة أيضًا في طلبي تعويض آخرين أيضًا، في نفس اليوم وفي نفس الموقع.



تم توجيه تهمة التآمر على الاحتيال إلى المشتبه بهم، بحسب بيان صحفي من هيئة التأمين في كاليفورنيا.