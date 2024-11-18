بعد تحقيق وصفه الضابط جاستن سميث بأنه "يمكن أن ينافس أي سيناريو في هوليوود"، تمكنت الشرطة من إعادة سيارة مسروقة من طراز "لامبورغيني هوراكان 2023" إلى صاحبها من قرية شيري هيلز في ولاية كولورادو الأمريكية.

كان لاعب كرة القاعدة (البيسبول) في فريق كولورادو روكيز، كريستوفر براينت، ينقل سيارته المخصصة من طراز "لامبورغيني هوراكان 2023" إلى منزله في لاس فيغاس من كولورادو، "ولم يتم تسليمها أبدًا إلى مقر إقامته في لاس فيغاس".

وتمكن محققو شيري هيلز من تعقب السيارة باستخدام نظام التعرف على لوحات الترخيص. واحتجزت شرطة المدينة في لاس فيغاس السائق، حيث أعطاهم ميكانيكي أدلة عن المشتبه به الحقيقي، مما أدى إلى الإطاحة الدرامية.

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