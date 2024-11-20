طفل يتوه وسط الغابات بأمريكا.. شاهد لحظة إنقاذه بعد نشر طائرات مسيّرة

أظهر مقطع فيديو بطائرة دون طيار من أعلى منطقة التلال المسطحة في وايت هاوس بمقاطعة سومنر، عملية البحث والإنقاذ لطفل تائه وسط غابة بولاية تينيسي الأمريكية، الجمعة.

تم العثور على الطفل الصغير بعد ساعة واحدة من مكالمة الطوارئ، كان باردًا ولكنه لم يصب بأذى.

وكان الطفل البالغ من العمر 4 سنوات مبللاً ويرتجف بينما لفه العمدة إريك كرادوك في سترته وركض به إلى مدير وكالة إدارة الطوارئ، كين وايدنر، ووالد الطفل.

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