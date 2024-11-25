بعد 45 عامًا، تمكنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أخيرًا من إخبار عائلة غونزاليس عن الشخص الذي تعتقد أنه قتل شقيقتهم عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

وقال المحقق جيسون كوري إنه قبل عام تقريبًا أرسلوا أدلة إلى مختبرات أوثرام في تكساس، والتي استخدمت تقنية جديدة لإنشاء تسلسل الحمض النووي للمشتبه به المحتمل.

وكان مطابقًا لراندي ويليامسون، وهو شخص كان إيدي غونزاليس، شقيق الضحية، معه في المدرسة الثانوية.

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