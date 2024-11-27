مظلة محطة وقود هائلة تنهار فجأة على مركبتين للزبائن.. شاهد ما حدث

أظهر مقطع فيديو قبل لحظات من انهيار مظلة محطة وقود فاليرو، في مارينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على سيارتين حوالي الساعة 7:30 صباح الاثنين، حيث يمكن رؤية أحد العملاء يستعد لضخ الوقود. ثم تُظهر اللحظة التالية التي تم التقاطها الآثار مع وجود المسؤولين في مكان الحادث.

كان الناس في المنطقة بحالة من الصدمة. والجميع يحاولون فهم كيف ولماذا حدث هذا.

من جانبها، قالت خدمات البناء في مدينة مارينا أن الدعامات تبدو وكأنها متآكلة مما قد يكون ساهم في الانهيار، لكن السبب الرسمي لا يزال قيد التحقيق.

وقالت إدارة إطفاء مارينا إن مضخات الوقود كانت مغلقة لمنع أي تسرب للوقود.

قد يهمك أيضًا.. فيديو للحظة اصطدام سائقة سيارة بمضختي وقود واقتلاعهما.. شاهد ما حدث بعدها