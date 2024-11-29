كان لدى طفل من مدينة بليموث في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الكثير ليمتن له بعد أن كاد أن يُدهس بسيارة.

حدث ذلك عندما كان على وشك ركوب حافلة مدرسته خارج منزله في مدينة بليموث، الجمعة، وقد تم تصوير كل ذلك بالفيديو.

تواجه السائقة البالغة من العمر 59 عامًا الآن عدة تُهم.

وقد تحدثت سيرا كونجي مراسلة قناة WCVB مع والدة الطفل التي شهدت الحادثة المخيفة من شرفة منزلها مباشرة.

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