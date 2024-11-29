"بضع خطوات فقط".. كاميرا مراقبة ترصد نجاة طفل بعد تجاوز سيارة لحافلة مدرسية متوقفةمتفرقاتنشر الجمعة، 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2024كان لدى طفل من مدينة بليموث في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الكثير ليمتن له بعد أن كاد أن يُدهس بسيارة.حدث ذلك عندما كان على وشك ركوب حافلة مدرسته خارج منزله في مدينة بليموث، الجمعة، وقد تم تصوير كل ذلك بالفيديو.تواجه السائقة البالغة من العمر 59 عامًا الآن عدة تُهم.وقد تحدثت سيرا كونجي مراسلة قناة WCVB مع والدة الطفل التي شهدت الحادثة المخيفة من شرفة منزلها مباشرة.شاهد أيضًا: كاد يتسبب بكارثة.. كاميرا توثق سائق حافلة مدرسية يجتاز مركبات بشكل خطيروقد يهمك أيضًا: طالب ينقذ حافلة مدرسية من حادث مروري بعد تعرض السائقة لوعكة صحيةقراءة المزيدأمريكاالأطفالالشرطة الأمريكيةحوادث