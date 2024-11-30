في حادثة صورتها كاميرا مراقبة في مدينة نيوتن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، قامت موظفة توصيل تعمل لدى شركة أمازون بسرقة طرد من أمام منزل بعد توصيلها لنفس الطرد بلحظات.

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