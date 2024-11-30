كاميرا مراقبة تكشف ما فعلته موظفة توصيل بأمازون أمام منزل في وضح النهار بعد تسليمها طردامتفرقاتنشر السبت، 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2024في حادثة صورتها كاميرا مراقبة في مدينة نيوتن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، قامت موظفة توصيل تعمل لدى شركة أمازون بسرقة طرد من أمام منزل بعد توصيلها لنفس الطرد بلحظات.قد يهمك أيضًا.. رصدتهما الكاميرا.. مراهقان يسرقان سيارة سيدة ويركلان كلبها قبل توجيه مسدس نحوهاليست عمليتهم الأولى.. شاهد ملثّمين يسرقون متاجر مجوهرات متعددة بأمريكاقراءة المزيدأمريكاأمازونجرائم سرقةسرقات