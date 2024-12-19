التقطت كاميرا لوحة القيادة لشاحنة أحد قاطني مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقطع فيديو للحظة اجتياح إعصار لمنطقة سكوتس فالي، في كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كان ميرل والاس يتسوق في متجر تارغت وقت وصول الإعصار، لكن شاحنته بالخارج التقطت الحدث بالكاميرا الداخلية.

في غضون ثوانٍ، يمكن رؤية سيارة والاس وهي تتدحرج وتنقلب رأسًا على عقب وقد أخبر والاس شبكة CNN أن شاحنته تحطمت بالكامل بعد الحادثة.

وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، كان الإعصار الذي مر عبر المنطقة من الفئة EF1 مع رياح بلغت ذروتها 90 ميلاً في الساعة.

تم الإبلاغ عن سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء وإتلاف لافتات الشوارع وانقلاب العديد من المركبات، وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.