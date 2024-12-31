أظهر مقطع فيديو رجلًا يستهدف مسجدًا في ولاية واشنطن الأمريكية، فيما وصفها عضو قديم بالمركز الإسلامي في فيدرال واي، محسن إكرام، بأنها "جريمة كراهية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المسجد. ففي يوليو 2023، نشرت KING5 تقريرًا عن اقتحام المسجد، حيث سرق اللصوص مئات الدولارات نقدًا.

وقد أصدر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في واشنطن استطلاعًا من ردود ما يقرب من 450 مسلمًا في جميع أنحاء الولاية. أفاد 82% من الأشخاص أنهم تعرضوا للتمييز أو التحيز في العام الماضي، وأفاد أكثر من 90% بذلك خلال حياتهم.

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