توفي طفل صغير وهو طالب في مرحلة ما قبل المدرسة في إحدى ضواحي ميلووكي يوم الخميس أثناء محاولته الذهاب إلى المدرسة.

صدمت حافلة الطفل في موقف سيارات مدرسة سيلفر سبرينغ المتوسطة في بلدة ساسكس في مقاطعة واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.

يقول وليد أدود، ولي أمر طالب في مدرسة ويلو سبرينغز إن طفله رأى كل ما حدث. علق قائلًا: "قال ابني البالغ من العمر 5 سنوات إنه رأى كل شيء.لقد كان يسير في الطابور الذي يسيرون فيه، والطفل الذي كان خلفه صدمته الحافلة، وغضب ابني بشدة عندما رأى الطفل ملقي على الأرض، وركل الحافلة من شدة الغضب، ثم رأى الطفل وحقيبة ظهره مليئة بالدماء وجثة الطفل ملقاة على الأرض دون حراك.”

ولدى كاثرين ميرك مراسلة قناة WDJT المزيد.

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