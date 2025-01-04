قُتلت المئات من الحيوانات بعد أن اجتاح حريق مركزًا للتسوق في شمال غرب دالاس بولاية تكساس الأمريكية، صباح الجمعة. وأظهر مقطع فيديو أحد رجال الإطفاء يعمل بجد لإنقاذ جرو قيل إنه كان على وشك الموت عندما تمكن رجل الإطفاء من إعادته إلى الحياة.

وأنقذ الطاقم أيضًا سلحفاة من خلال إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الحيوان الزاحف. كما أنقذوا الخنازير الأقزام وخنازير غينيا والأرانب.

وبفضل جهود الطاقم المتفانية، أصبحت هذه الحيوانات مصابة بصدمة واضحة ولكنها على قيد الحياة.

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