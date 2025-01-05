قالت شركة الفضاء "بلو أوريجين"، المملوكة لرجل الأعمال جيف بيزوس، إنها تخطط لإطلاق صاروخها الجديد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

مركبة الإطلاق غير المأهولة والتي تسمى "نيو غلين"، يبلغ ارتفاعها حوالي 100 متر، والتي سميت على اسم رائد الفضاء الأمريكي جون غلين، وهي تمثل أول محاولة للشركة لإرسال صاروخ إلى المدار.

وتأمل "بلو أوريجين" في تقليص هيمنة "|سبيس إكس" على الصناعة.

ومثل منافستها، تخطط لإعادة استخدام معزز "غلين"​​ الجديد من خلال توجيهه بأمان إلى الأرض.

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