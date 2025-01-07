قال مكتب عمدة مقاطعة سوتر إنه ألقى القبض على ميغان ديكسون، 44 عامًا، بعد العثور على صبي عمره 11 عامًا وكلبه ميتين داخل عربة سكن متنقلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة إنهم مرعوبون من حدوث شيء مثل هذا في مجتمعهم المتماسك.

وأشار مكتب عمدة مقاطعة سوتر إلى أنه هرع إلى متنزه السيارات الترفيهية في البلدة الصغيرة صباح الأحد، بعد تلقي بلاغ حول امرأة تحت تأثير المخدرات تتسبب في إزعاج.

وأضاف المكتب أن المشتبه بها ديكسون ستواجه تهم تعريض الأطفال للخطر والقتل.

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