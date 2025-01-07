أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث عندما اشتبكت مجموعة كبيرة من راكبي الدراجات الهوائية مع سائق سيارة من نوع مرسيدس بنز.

ويبدو أن الحادثة وقعت عندما أغلق حشد من راكبي الدراجات طريقًا رئيسيًا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي تقرير لوري بيريز مراسلة قناة KCBS/KCAL الأخبارية الفيديو كما تم توثيقه من كاميرا سيارة كانت تقود خلف سائق سيارة المرسيدس.

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