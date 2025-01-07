مجموعة كبيرة من راكبي الدراجات الهوائية يهاجمون سيارة وسائقها.. شاهد السببمتفرقاتنشر الثلاثاء، 07 يناير / كانون الثاني 2025أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث عندما اشتبكت مجموعة كبيرة من راكبي الدراجات الهوائية مع سائق سيارة من نوع مرسيدس بنز.ويبدو أن الحادثة وقعت عندما أغلق حشد من راكبي الدراجات طريقًا رئيسيًا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وفي تقرير لوري بيريز مراسلة قناة KCBS/KCAL الأخبارية الفيديو كما تم توثيقه من كاميرا سيارة كانت تقود خلف سائق سيارة المرسيدس.شاهد أيضًا: تجاوزت سرعته 230 كيلومترا بالساعة.. شاهد ما حدث في مطاردة مروحية شرطة لدراجة ناريةوللمزيد شاهد: أجبر الشرطة على ملاحقته عبر مقاطعتين.. شاهد ما فعله راكب دراجة رباعية خلال مطاردتهوقد يهمك أيضًا: فيديو مخيف لدراجة نارية تعبر الطريق لحظة اجتياز طفل خلف حافلة مدرسية.. شاهد ما حدثقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقدراجاتسياراتكاليفورنيالوس أنجلوس