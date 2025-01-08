التقطت كاميرا مراقبة امرأة في فورت ميل، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وهي تحتفل بعد فوزها بمبلغ 250 ألف دولار بعدما قامت بكشط تذكرة "امسح واربح" في إحدى محطات الوقود.

وعادت تلك المرأة عدة مرات في الأيام القليلة التالية، وفقًا لصاحب المتجر، ويقول إنها من رواد المتجر وتذهب إليه وتلعب ألعاب اليانصيب عدة مرات في الأسبوع.

وأضاف أن حقيقة كونها من رواد المتجر تجعله أكثر سعادة لأنها هي التي صرفت تلك التذكرة.

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