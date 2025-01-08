جثت على ركبتيها فرحًا.. شاهد بهجة سيدة بالفوز بـ250 ألف دولار من بطاقة "امسح واربح"متفرقاتنشر الأربعاء، 08 يناير / كانون الثاني 2025التقطت كاميرا مراقبة امرأة في فورت ميل، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وهي تحتفل بعد فوزها بمبلغ 250 ألف دولار بعدما قامت بكشط تذكرة "امسح واربح" في إحدى محطات الوقود.وعادت تلك المرأة عدة مرات في الأيام القليلة التالية، وفقًا لصاحب المتجر، ويقول إنها من رواد المتجر وتذهب إليه وتلعب ألعاب اليانصيب عدة مرات في الأسبوع.وأضاف أن حقيقة كونها من رواد المتجر تجعله أكثر سعادة لأنها هي التي صرفت تلك التذكرة.قد يهمك أيضًا.. صدفة نادرة.. رجل يفوز بجائزة اليانصيب للمرة الثانية بقيمة 10 ملايين دولارفضحته الكاميرا.. موظف يسرق بطاقة اليانصيب لعميل بعد فوزه بمليون دولار ويخبره أنه خسرقراءة المزيد