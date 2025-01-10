تم إنقاذ كلب مفقود في ولاية إلينوي الأمريكية بفضل التكنولوجيا.. حيث يقول مالكا الكلب إن حيوانهما الأليف، المسمى "تشارلي"، خرج في صباح ضبابي واختفى.

بعد قضاء بضعة أيام في البحث بالطريقة التقليدية، قرر الزوجان اتباع نهج جديد وحققا نجاحًا.

حيث ساعدت طائرة بدون طيار تستخدم التصوير الحراري في لم شمل الزوجين من إلينوي مع كلبهما المفقود، تشارلي، بعد ما يقرب من أسبوع من اختفائه.

وفي تقرير تري وارد مراسل قناة WLS المزيد من التفاصيل.