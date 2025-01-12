دفعها قبل وقوع كارثة.. شرطي يحرر سيارة عالقة في الثلج على سكة قطار في اللحظات الأخيرةمتفرقاتنشر الأحد، 12 يناير / كانون الثاني 2025قام ضابط شرطة وبمساعدة من بعض المارة المتعاونين بدفع سيارة عالقة بالثلوج الكثيفة لتعبر مسارات السكة الحديدية للقطار بينما كانت أصوات أبواق القطار تنطلق معلنة اقترابه في الوقت ذاته وبشكل مسرع.وقد تم التقاط الحادثة بأكملها عن طريق الكاميرا!للمزيد شاهد أيضًا: مشهد درامي كأنه من فيلم.. قطار يصدم سيارة عالقة على سكة حديد وتدّخل بطولي في آخر ثانيةقراءة المزيدأمريكاالشرطة الأمريكيةسياراتقطارات