دفعها قبل وقوع كارثة.. شرطي يحرر سيارة عالقة في الثلج على سكة قطار في اللحظات الأخيرة

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دفعها قبل وقوع كارثة.. شرطي يحرر سيارة عالقة في الثلج على سكة قطار في اللحظات الأخيرة

قام ضابط شرطة وبمساعدة من بعض المارة المتعاونين بدفع سيارة عالقة بالثلوج الكثيفة لتعبر مسارات السكة الحديدية للقطار بينما كانت أصوات أبواق القطار تنطلق معلنة اقترابه في الوقت ذاته وبشكل مسرع.

وقد تم التقاط الحادثة بأكملها عن طريق الكاميرا!

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