قام ضابط شرطة وبمساعدة من بعض المارة المتعاونين بدفع سيارة عالقة بالثلوج الكثيفة لتعبر مسارات السكة الحديدية للقطار بينما كانت أصوات أبواق القطار تنطلق معلنة اقترابه في الوقت ذاته وبشكل مسرع.

وقد تم التقاط الحادثة بأكملها عن طريق الكاميرا!