بدأت هيئة المتنزهات والحياة البرية في ولاية كولورادو الأمريكية (CPW) جهودها الأخيرة لالتقاط الذئاب الرمادية في كندا لإعادة إدخالها إلى الولاية، الجمعة.

وتقول المتنزهات والحياة البرية في كولورادو إن الذئاب سيتم وضعها في مقاطعات غارفيلد وإيغل وبيتكين.

وقال تيم ريتشارد، رئيس جمعية مربي الماشية في ميدل بارك: "تم إطلاق أول مجموعة من الذئاب في 18 ديسمبر، وبعد أسبوعين أو 3 أسابيع كنا نشهد بالفعل قتل الحيوانات من قبل الذئاب التي لم نكن نعرف ما هي".

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